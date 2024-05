Kiss Kiss Napoli - Conte vuole giocatori funzionali, tre nomi dalla Serie A sul tavolo

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci sarà un vertice tra De Laurentiis, Chiavelli, Manna, Conte, Sinicropi ed il settore scouting, per capire come sostituire Victor Osimhen e Piotr Zielinski nonché Kim: le cose saranno fatte per bene.

So che Conte ha fatto delle richieste: si fanno i nomi di Dorgu del Lecce, di Musah del Milan e di Perez dell’Udinese. E ovviamente un attaccante in caso arrivasse qualcuno a pagare la clausola di Victor Osimhen. So che gli piacciono giocatori funzionali”