Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte sta pensando a Giovanni Di Lorenzo come braccetto destro di una difesa a tre, se resta. E avrebbe in mente una eventualità: Mathias Olivera braccetto di sinistra in una difesa a tre”