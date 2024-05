Kiss Kiss Napoli - Conte-Napoli, sistemati i contratti di cinque collaboratori. La firma avverrà in Filmauro dopo la pec dell'allenatore

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Conte-Napoli? Mancano ancora le firme dei contratti, ma ciò che bisognava limare è stato limato. E’ stato fatto anche il contratto di Oriali, di Stellini, di Coratti, di Abbruscato e di Gianluca Conte. Quando Antonio Conte firmerà ed invierà la pec al Napoli si vedranno in Filmauro per certificare i contratti e fare la foto di rito prima del tweet. Con Conte sognatevi l’ammutinamento, li va a prendere ad uno ad uno a casa e li porterebbe in ritiro”