Kiss Kiss Napoli - Conte ha bloccato tutte le possibili cessioni! Un solo addio è stato programmato dal club

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Al momento il Napoli non ha in previsione di cedere giocatori, per volere di Antonio Conte i rientri di Cheddira, Gaetano, Caprile, Zerbin e Folorunsho saranno valutati nei due ritiri. L’unica ipotizzabile è quella di Victor Osimhen perchè c’è una clausola rescissoria. Se dovesse arrivare un club che paga la clausola, si sceglierà il bomber per le prossime stagioni”