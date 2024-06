Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte e Giovanni Manna stanno lavorando per il Napoli da tre settimane: si sta valutando la posizione di Victor Osimhen, così come quella di Khvicha Kvaratskhelia. Si valuteranno entrate ed uscite, dal momento dell’annuncio e fino all’11 luglio in cui partirà il ritiro di Dimaro ci saranno tante notizie”