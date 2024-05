Kiss Kiss Napoli - C'è l'accordo con Conte, si devono limare alcuni dettagli: c'è unità di intenti su tutto, Oriali nello staff

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“C’è l’accordo con Antonio Conte, anche se c’è da limare cose importanti. Se il Napoli non cambia quest’accordo, allora Antonio Conte firmerà dopo aver sistemato certi dettagli: c’è unità di intenti su tutto. Tutti i segnali sono positivi. Devo elogiare Giovanni Manna, ha apparecchiato l'area di rigore e l'ha messo sul dischetto e De Laurentiis deve solo dare l'ok per Conte. Nello staff di Conte ci sarà anche Lele Oriali, non come team manager ma nello staff”