Kiss Kiss Napoli - Avvocati di Conte al lavoro sui contratti, stanno vivisezionando le clausole! Altri sviluppi in 48 ore

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sono ore molto importanti, forse giorni. Io avevo parlato di 48 ore, ma tra domani e dopodomani ci sarà altro. I contratti del Napoli sono molto articolati, Antonio Conte è un allenatore top ed è evidente che dopo aver trovato gli accordi e limato dettagli sulle clausole, gli avvocati sono al lavoro: si procede a passo d’uomo per far sì che a breve siano chiari questi contratti molto articolati, che i legati di Conte stanno vivisezionando in tutti i punti e le clausole di svincolo. Una volta che verranno chieste piccole modifiche, ed il Napoli le accetterà, si andrà nella direzione che tutti auspicano. I legali sono al lavoro”