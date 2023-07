Kiss Kiss Napoli - Ambrosino può tornare in Serie B: è finito nel mirino del Parma di Pecchia

Calciomercato SSC Napoli - Potrebbe tornare a giocare in Serie B anche nella prossima stagione, Giuseppe Ambrosino, attaccante e stellina classe 2003 di proprietà del Napoli.

Come racconta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, Ambrosino è finito nel mirino di una squadra di Serie B: il giocatore, reduce da sei mesi con 15 presenze e un gol al Cittadella dopo i soli 4 gettoni col Como nella prima parte di stagione, sarebbe finito nel mirino del Parma di Fabio Pecchia. Contatti in corso per l'attaccante azzurro.