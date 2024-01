Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci sono notizie di mercato che riguardano il Napoli ed il calciatore dell’Udinese Lazar Samardzic: al momento non c’è accordo con giocatore e club, oggi è una fase di stallo. Samardzic piace molto, è sceso in campo in prima persona De Laurentiis che sta trattando ad oltranza con Pozzo, e sembra che piaccia anche”