Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, il giornalista e direttore Valter De Maggio rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ed il Torino sono seduti in questo momento per definire il passaggio a titolo definitivo di Alessandro Buongiorno: il Torino ha chiesto un giovane della Primavera del Napoli, ma gli azzurri lo vorrebbero cedere solo in prestito. Si prova a chiudere adesso il trasferimento, il Napoli chiede di slegare le due operazioni”.