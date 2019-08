Calciomercato Napoli - Il giornalista Diego De Luca è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Maksimovic non è un calciatore in uscita. Hysaj? Mi messaggiavo stamattina con il suo procuratore e la situazione è ferma. Tonelli in partenza".