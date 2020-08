Kiss Kiss - Apertura di Hateboer agli azzurri, considera il Napoli un top team: le ultime

Ultime calciomercato Napoli. Diego De Luca è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il mercato del Napoli entra nel vivo, Allan vicino all'Everton per 40 milioni. Sul mercato anche Koulibaly ma si aspetta un rilancio del Manchester City. Per quanto riguarda Hateboer, dopo aver sentito persone vicine a lui, il giocatore ha fatto sapere che accetterebbe di buon grado il trasferimento al Napoli perchè considera il club azzurro un top team. In caso di addio ad Hysaj c'è la possibilità Faraoni, mentre per quanto riguarda i terzini occhio a Karbownik e Mykolenko per l'out mancino".