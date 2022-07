Dalla Francia - Kim non ha ancora deciso, intanto il Ds del Rennes vola in Turchia per chiudere

Calciomercato Napoli. Kim Min-Jae, difensore centrale del Fenerbahce, è uno degli obiettivi del Napoli per il post Koulibaly. Sul difensore è in vantaggio il Rennes, ma il club di De Laurentiis pare intenzionato a non mollare la presa e punta sulla volontà del calciatore.

Kim Min-Jae

Napoli su Kim, le ultime

Intanto arrivano aggiornamenti sulla questione Kim Min-Jae direttamente dalla Francia, in particolare da Rmc Sport: il difensore coreano non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro club, con il Napoli che resta in corsa. Intanto il ds del Rennes è volato in Turchia per chiudere la trattativa con il Fenerbahce e convincere il calciatore: il club di De Laurentiis attende e non molla la presa.