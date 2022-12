Kim MinJae, ovvero la potenziale gran plusvalenza in casa Napoli

Kim MinJae ha le fattezze della prossima grande plusvalenza in casa Napoli. Non che debba esser dato per ceduto al termine della stagione, ma certo la clausola rescissoria permette ad un club interessato - e ricco - di sopravanzare il Napoli, mettere da parte le formalità tra società, trattare direttamente con l’ex Fenerbahce.

La grande plusvalenza rappresentata Kim MinJae

Il prezzo d’acquisto di Kim MinJae è pari a 18 milioni e 60 mila euro, come comunicato dal Fenerbahce dalla Borsa di Istanbul. E questa cifra è anche quella messa a bilancio dal Napoli nell’esercizio 2022-2023, da cui verrà ammortizzato subito il 40%, ovvero 7.224.000 euro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel prossimo bilancio, quello che inizierà dal 1 luglio 2023, il valore di Kim sarà pari a 10,836 milioni di euro.

A seconda del valore della clausola rescissoria di Kim MinJae, validità 1-15 luglio e fissata secondo determinati parametri tra 50 e 80 milioni di euro (altre fonti riportano 42 milioni), una eventuale cessione del calciatore - con valore di clausola - porterebbe una plusvalenza di circa 39-69 (ma anche 32) milioni di euro. La speranza, ovviamente, è che questo discorso possa esser spostato quantomeno di un’altra stagione. Ma il mercato ha delle regole tutte sue, basta prenderne atto e rendersene conto. Ad oggi, però, Kim potenzialmente è la prossima grande plusvalenza in casa Napoli.

