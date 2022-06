Calciomercato Napoli, Kim Min-Jae possibile sostituto di Koulibaly: spunta la clausola

Calciomercato Napoli. La questione Koulibaly continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ed a oggi il rinnovo con il club di De Laurentiis è lontano, con diversi club europei che monitorano la situazione (Barcellona su tutte).

Kim Min-Jae

Calciomercato Napoli, clausola Kim Min-Jae

Per questo motivo il Napoli si sta guardando intorno a caccia del possibile sostituto di Koulibaly. Come riporta Calciomercato.com, il ds Giuntoli non ha mai mollato la pista Kim Min-Jae del Fenerbahce. Il centrale sud-coreano è da tempo nei radar degli uomini mercato degli azzurri e per strapparlo al club turco c'è già la cifra giusta: nel contratto del giocatore c'è infatti una clausola rescissoria tra i 15 ed i 20 milioni. Da escludere, invece, l'ipotesi Milan per il giocatore.