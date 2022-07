Kim-Napoli, Corrsera: accelerata ADL, blitz a Istanbul! E' la priorità di Spalletti, buone possibilità di chiusura

Calciomercato Napoli, aggiornamenti dall'edizione odierna del Corriere della Sera per il sudcoreano del Fenerbahçe, Kim Min-jae. Il 25 ex Pechino è il profilo individuato da Spalletti, trattativa alla quale il club di De Laurentiis ha dato un’accelerata con un altro blitz a Istanbul.

Ci sono buone possibilità che l’accordo sia definito a breve, nonostante l’incursione del Rennes che ha provato a tentare il giocatore, ovviamente più interessato al campionato italiano e a una squadra che gioca la Champions. Per portarlo a Napoli bisogna pagare ai turchi una clausola di 20 milioni. Il d.s. Cristiano Giuntoli non ne fa mistero, del resto si tratta di una trattativa in fase abbastanza avanzata. «Kim? È un calciatore bravo. Non posso dire di più. Sono fiducioso, il Napoli va avanti. Abbiamo una squadra forte», ammettendo anche la trattativa per Simeone. Iniezioni di ottimismo ai tifosi nel giorno in cui Dybala ha scelto la Roma. Alternativa a Kim è Abdou Diallo del Psg, compagno di Nazionale di Koulibaly. Il Psg è pronto a cederlo nonostante lo abbia convocato per la tournée in Giappone.