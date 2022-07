Kim è del Napoli, clausola rescissoria nel contratto: ecco quanto vale e da quando sarà valida

Kim Min-jae è diventato ufficialmente ieri un giocatore del Napoli: prima la firma sul contratto fino al 2027 e poi in campo per il primo allenamento (personalizzato), in occasione di una seduta a porte chiuse: blindato ma casualmente.

Kim è del Napoli, clausola rescissoria nel contratto

Ieri si è accontentato di fare il tifo in borghese per i nuovi compagni in occasione dell'amichevole con l'Adana giocata al Patini di Castel di Sangro:

"Domenica con il Maiorca potrebbe andare in panchina. Si vedrà. «Ciao ragazzi, sono Minjae e sono molto felice di fare parte di questa squadra. A presto. Ciao», il messaggio social. Tutto in inglese escluso il ciao finale. Un saluto universale. Di tempo per imparare un po' d'italiano ne avrà in abbondanza: il suo è un contratto quinquennale e il Napoli ha inserito una clausola rescissoria da 50 milioni valida esclusivamente per l'estero a partire dalla prossima stagione"

