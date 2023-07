Kim-Bayern, a breve firma e annuncio! Verifica del contratto, poi verrà attivata la clausola

Notizie Napoli calcio. Ormai ci siamo, Kim Min-jae è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il centrale coreano saluta Napoli dopo appena una stagione, nella quale si è laureato campione d'Italia e miglior difensore del campionato di Serie A.

Kim ha ultimato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud ed ora sta concludendo tutto l'iter burocratico per firmare il con il Bayern Monaco. Ecco quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano:

I test medici di Kim Min-jae come nuovo giocatore dell'FC Bayern sono stati completati questa settimana, come rivelato. Ha avuto successo, ora è il momento di firmare i documenti. Contratto in fase di verifica e poi firmato, valido fino a giugno 2028. Clausola rescissoria da attivare poi comunicato del club a breve.