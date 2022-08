Kepa-Napoli, Il Mattino: oggi la svolta! Blitz agente in Italia, novità sulla formula e tutte le cifre dei bonus

Calciomercato Napoli, ultimissime su Kepa. Il basco ieri ha incontrato i vertici del Chelsea per definire i termini del suo prestito al Napoli: la rottura con Tuchel è totale, non intende restare a Londra. In queste ore sono in corso schermaglie sul filo della percentuale di stipendio che De Laurentiis deve accollarsi. Il Napoli non vuole spingersi oltre i 2,5 milioni (6 milioni resterebbero in quota Chelsea): da qui la trattativa che parte, però, dal presupposto del sì di Kepa al Napoli.

Calciomercato Napoli Kepa

Kepa al Napoli, formula e bonus: tutte le cifre

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino oggi può esserci una svolta, per il blitz annunciato del manager Canales a Milano.