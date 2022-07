Sportitalia - Kepa ha scelto il Napoli! Chelsea lo libera e partecipa all'ingaggio: i dettagli

Calciomercato Napoli. Kepa si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in pole position per acquistarlo.

Di Kepa-Napoli ne ha parlato anche Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, che su Twitter ha annunciato:

Napoli, sempre più Kepa, come già anticipato. Dialoghi fitti con il Chelsea. È lui in cima alla lista. Il Napoli lavora da oltre due settimane su Kepa. Ieri sera dialoghi con il Chelsea che lo libera e contribuisce all’ingaggio in modo concreto. Lui ha scelto Napoli".