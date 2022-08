Kepa e Chelsea ai ferri corti, si fanno i dispetti! Ma il Napoli non molla Keylor Navas

Calciomercato Napoli, nuovi aggiornamenti sul portiere. Oggi Il Mattino in edicola chiarisce la situazione relativa a Kepa e Keylor Navas, i due principali indiziati a prendere il posto di Ospina e Meret tra i pali del Napoli: in mattinata, secondo quanto riportato, sarebbe previsto un nuovo colloquio con il portiere del Chelsea.

Napoli, Kepa o Keylor Navas

"Il club inglese insiste con i segnali duri verso il suo portiere - scrive Il Mattino - e lo tiene sulla graticola". Si parla di "dispetti tra il giocatore e la sua società attuale", una situazione difficile nella quale sta cercando di inserirsi il Napoli. Il tempo però stringe e dunque il club partenopeo non trascura la pista Keylor Navas: anche in questo caso, si tratterebbe di chiedere al club proprietario (il PSG) di pagare parte dello stipendio e cederlo in prestito.

La differenza tra le trattative di Kepa e Navas è sostanzialmente una: il PSG pare disposto a vendere Keylor Navas in prestito biennale. Due anni di prestito invece che uno solo, come per Kepa. Intanto per Meret non ci sono ancora offerte giuste e anche lo Spezia ha virato su Dragowski: "il suo umore è a pezzi", scrive Il Mattino.