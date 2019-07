Trattativa di mercato in uscita dal campionato italiano di Serie A: secondo quanto scritto sul proprio profilo ufficiale di Twltter dal giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus è vicinissima a cedere l'attaccante Moise Kean all’Everton. Già per domani sarebbe fissata la possibile partenza per l’Inghilterra.