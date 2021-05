Kaio Jorge-Napoli, TMW conferma: entro venerdì agenti in città, da valutare se prenderlo già ora

CALCIOMERCATO NAPOLI - Il portale TMW conferma una nostra esclusiva relativa al futuro di Kaio Jorge scritta qualche giorno fa (CLICCA QUI): "Il Napoli sta valutando la situazione di Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano che è in scadenza con il Santos nel prossimo gennaio. Entro venerdì gli agenti sono attesi in città per discuterne la posizione: la scadenza è allettante, visto che dal nuovo anno sarebbe disponibile a parametro zero, altrimenti bisognerà convincere il Santos a lasciarlo andare prima della fine della stagione brasiliana. Questo però appare l'unico intoppo di una trattativa ben intavolata e che può concludersi positivamente".