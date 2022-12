Kadioglu e Guler al Napoli? Ammissione di Spalletti: "Giuntoli sta lavorando" | VIDEO

Calciomercato Napoli, l'allenatore Luciano Spalletti ha risposto alle domande su Guler e Kadioglu, i due talenti del Fenerbahce finiti in orbita Napoli. Ecco la risposta di Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Crystal Palace, prossima amichevole nel ritiro di Antalya.

In passato il Napoli ha già acquistato Elmas e Kim Min Jae dal Fenerbahce, il Napoli ora segue Kadioglu e Guler: è vero? "Per quanto riguarda il mercato, noi abbiamo Giuntoli che è lui quello che va a vedere delle situazioni nuove per essere pronto se poi succede qualcosa nella nostra squadra. Noi siamo tranquilli e finiremo il campionato con questa rosa qui: siamo felici di avere a che fare con dei professionisti come abbiamo in questo momento, tutto quello che si può dire del mercato è da valutare alla fine della stagione. Noi vogliamo finire con questa rosa qui. Ma è chiaro che il direttore forte, come il calciatore forte, è quello che sa prevedere e si prepara il mercato in anticipo: lui è probabile che abbia già nel suo taccuino dei nomi per la prossima stagione, sapendo ciò che può accadere. Come il calciatore forte che quando gli arriva la palla sa già dove giocarla".