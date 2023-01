Calciomercato - Acquisto in casa Juventus. Si tratta di Manuel Locatelli, centrocampista in bianconero già da un anno e mezzo, ma da ieri sera diventato a tutto e per tutto un giocatore della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, scatta l'obbligo di riscatto per Locatelli

Con la prima gara del 2023 ieri a Cremona, infatti, è scattato l’obbligo di riscatto per 25 milioni di euro, anche se nelle casse del Sassuolo potrebbero andare - come riporta TMW - addirittura fino a 37.5 milioni, ovvero tetto massimo raggiungibile in caso di una serie di bonus.