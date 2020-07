Juventus, Paratici conferma Sarri: "Resterà con noi anche l'anno prossimo"

Serie A - Il CFO della Juventus conferma che Maurizio Sarri rimarrà l'allenatore bianconero anche per la prossima annata. Rimarrà anche CR7: "È super convinto".

Comunque vada, avanti con Maurizio Sarri. La sotria della stagione bianconera è ancora tutta da scrivere, ma i bianconeri partono da una certezza in panchina. E non solo.

Fabio Paratici a 'Sky Sport' ha confermato che il tecnico non sarà in discussione, nonostante alcune critiche dall'esterno e voci di possibile addio.

"Quando se ne parla fuori poi se ne parla anche dentro? Sono qui da 10 anni e per 9 siamo sempre o quasi stati primi, con Allegri abbiamo vinto 9 titoli su 10 più qualche Supercoppa, eppure dopo alcuni pareggi o alcune vittorie ci sarebbe stata qualche riunione interna. Ormai siamo abituati, ci ridiamo anche sopra… Sarri sarà l'allenatore della Juventus l’anno prossimo? Senz’altro".

Il Chief Football Officer della Juventus ha anche confermato che per Cristiano Ronaldo non c'è possibilità di addio in estate.