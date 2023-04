Juventus: caccia al nuovo direttore sportivo, incontro per Giuntoli

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Cristiano Giuntoli che è accostato di continuo alla Juventus. Il club bianconero vuole dare via ad un nuovo progetto e potrebbe rientrare proprio l'uomo mercato del Napoli nella nuova squadra bianconera.

Calciomercato Juve: assalto a Giuntoli come nuovo ds

La nuova Juventus guidata da John Elkann, e con i suoi uomini fidati appena scelti Ferrero e Scanavino stanno lavorando per costruire la squadra del prossimo anno e del futuro. Si riparte con un progetto nuovo, rivoluzione totale sotto ogni punto di vista, anche nella dirigenza. Da capire ancora chi sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus per fare mercato insieme al dg.



Secondo le ultime notizie di calciomercato.com, in questi ultimi mesi sono stati divers ii profili seguiti: Massara del Milan, Berta dell'Atletico Madrid e Tare della Lazio, ma il nome che più piace alla Juve è proprio quello di Cristiano Giuntoli del Napoli. Ci sarebbe anche stato, qualche settimana fa, un contatto per sondare il terreno e capire la fattibilità di un approdo in bianconero del ds per la prossima stagione.

Al momento però Giuntoli resta sotto contratto con la società di Aurelio De Laurentiis per un'altra stagione e il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. La Juve non può permettersi di pagare il trasferimento di Giuntoli la prossima estate e per questo è tutto da capire come andrà a finire.