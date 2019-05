Juve-Sarri, Gazzetta - Incontro con Paratici: il suo sì non è in discussione. Definita la strategia per liberarlo dal Chelsea

Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un incontro tra Fabio Paratici e Maurizio Sarri a Londra. L'attuale allenatore del Chelsea avrebbe detto sì alla corte dei bianconeri.



"La missione londinese ha avvicinato la Juventus alla meta. Il segretissimo faccia a faccia di Maurizio Sarri con il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, ha permesso di mettere in chiaro tanti aspetti importanti in vista di un sempre più possibile accordo per la successione a Max Allegri. Il suo assenso non è in discussione, ma servono ancora alcuni passaggi importanti prima di cantar vittoria. E il club torinese si sta attrezzando per evitare ritardi o intoppi proprio sul traguardo. Sulla carta la candidatura di Sarri si fa preferire sia perché attrae molto il suo stile di gioco offensivo, ma anche per la particolare situazione che s’è venuta a creare nell’ambiente dei Blues. I suoi rapporti con i tifosi del Chelsea sono tesi, a dispetto di una stagione con tante luci. Così la finale di Europa League del 29 maggio diventa un passaggio obbligato per conoscere il suo futuro. Ciò nonostante il tecnico toscano ha due anni di contratto con la società di Roman Abramovich e non è detto che dopo la sfida con l’Arsenal ottenga il via libera in automatico. E’ vero che Paratici ha ottime relazioni con Marina Granowskaia, ma gli equilibri a Stamford Bridge sono sempre fluttuanti e le impuntature sempre possibili. La nomination di Frank Lampard (con Cech nuovo d.s.) va in direzione di un ringiovanimento dei ranghi e ciò agevola i progetti bianconeri. Ma Sarri deve far attenzione a non sbagliare le mosse mediatiche nei prossimi giorni. Se la telefonata di Agnelli ha rotto il ghiaccio, il colloquio di Londra con Paratici è servito a spianare la strada che porta ad un accordo. E’ importante mettere subito a fuoco le situazione in una vicenda che fatalmente comporta ancora dei passaggi importanti"