Juve-Ancelotti, CdS: "E' il prescelto da Cristiano Ronaldo, ma la pista è impraticabile"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport insiste nell'accostare Ancelotti alla Juve perchè sarebbe l'allenatore preferito da cristiano Ronaldo: "Il suo preferito, si narra, sarebbe Carlo Ancelotti, con cui ha vinto la «Decima» con il Real Madrid nel 2014 e con cui ha vissuto un vero e proprio idillio al Bernabeu. Il replay pero è praticamente impossibile, visto che il Napoli non molla il suo tecnico. L’alternativa porta ad un’altra pista impercorribile: Zinedine Zidane. Era lui l’asso nella manica del presidente Agnelli prima che la chiamata improvvisa del Real Madrid a metà marzo facesse saltare il banco e le aspirazioni bianconere, nonostante le recenti frizioni tra Zizou e il presidente PErez avessero riacceso le speranze. Un profilo altissimo, quindi. Tipo Guardiola, avversario con il Barcellona ai tempi del Real e sogno destinato a rimanere tale. O Mourinho, con cui non è corso buon sangue nel periodo merengue, ma accostato in questi giorni ai bianconeri. Alla fine la soluzione potrebbe essere italiana: (molto) più Sarri che Inzaghi. Una novità, uno stimolo in più per CR7"