Juanmi Callejon, fratello gemello di Josè Maria attaccante della Ssc Napoli, è un nuovo giocatore del Marbella, squadra militante nella Serie B spagnola. Juanmi, ha lasciato da pochi giorni la maglia del Bolivar. Oggi, come si evince dalla foto ha svolto il primo allenamento col club iberico. L'intera famiglia è in festa per il riavvicinamento in Europa dopo sei anni trascorsi in Sudamerica.

Juanmi Callejon torna in Spagna, ufficiale al Marbella