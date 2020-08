Joronen, l'agente conferma CN24: "Piace al Napoli, è un profilo completo. Se sarà l'erede di Ospina o Meret? Speriamo..."

Joronen in Napoli-Brescia

La nostra redazione ve ne ha parlato qualche giorno fa:

"Al momento non c’è alcuna trattativa per cedere né Meret nè Ospina. Il Napoli sarebbe deciso a trattenerli entrambi, a meno che il giovane italiano non decida di trasferirsi altrove, in prestito, per trovare più continuità vista l’alternanza col collega di reparto in azzurro. In questo caso, come riportato in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il Napoli dovrebbe correre ai ripari e trovare un dodicesimo alle spalle di Ospina.

Joronen-Napoli, idea mercato per il post Meret

Tramontata quasi del tutto o quasi la pista che portava a Luigi Sepe, portiere del Parma che piace tantissimo al Torino del neo tecnico Marco Giampaolo. Il nome che continua a circolare in casa Napoli è quello di Jesse Joronen, numero 1 del Brescia retrocesso in B. Il finlandese, classe 1997, accetterebbe di buon grado la destinazione azzurra, nonostante abbia voglia di fare il titolare anche in un club di caratura inferiore.

Fonti vicinissime al calciatore fanno sapere che per il Napoli, quello di Joronen sarebbe il profilo perfetto. Ventisette anni compiuti, un ingaggio che rientra pienamente nei parametri del club di De Laurentiis (ad oggi percepisce circa 500 mila euro annui al Brescia), e un cartellino che ammonterebbe a circa 5/6 milioni di euro. Il gigante di 197 centimetri ha disputato una stagione di buonissimo livello alla sua prima annata in A, è stato tra i pochi del Brescia a salvare la faccia dopo la retrocessione e se il Napoli dovesse sferrare l’assalto si ritroverebbe un numero 12 che all’occorrenza non sfigurerebbe se dovesse essere promosso tra i titolari.

Il suo nome è tra i preferiti di Giuntoli, il Napoli non ha abbandonato l’idea di prenderlo, ma bisognerà prima cedere uno tra Ospina e Meret".