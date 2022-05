Calciomercato Juventus, si prova il colpo Jorginho: blitz a Londra per l'ex Napoli

Ultime notizie calciomercato. La Juventus punta in grande per la prossima stagione e sta trattando diversi giocatori di primissima fascia: da Di Maria e Pogba, passando anche per Perisic e Jorginho. Proprio sull'ex Napoli arrivano importanti indiscrezioni da parte de La Gazzetta dello Sport.

Jorginho Juventus calciomercato

Jorginho-Juventus, le ultime

Secondo le ultime notizie, la Juventus sarebbe in questi giorni a Londra nella persona del responsabile dell’area tecnica bianconera, Federico Cherubini, per provare a piazzare il colpo Jorginho dal Chelsea. Da mesi la dirigenza della Continassa avrebbe stretto legami importanti con il centrocampista italo-brasiliano ed il suo entourage per cercare di chiudere la trattativa: l'ex Napoli vedrà il proprio contratto scadere nel 2023 e la Juventus potrebbe approfittarne a cifre convenienti.

Per fare ciò i bianconeri devono però cedere alcuni profili in mediana per fare posto all'accoppiata Pogba-Jorginho: oltre a Ramsey e Rabiot, l'idea a è quella di piazzare anche McKennie sul mercato, valutato 40 milioni e seguito dal Tottenham.