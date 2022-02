RAI - Smentite dal Napoli e dal Cagliari sul colpo Joao Pedro: ecco la verità

Calciomercato Napoli - Nella giornata di ieri, era stato davvero vicino a vestire l'azzurro Napoli l'attaccante del Cagliari, Joao Pedro. La punta dei sardi è da anni protagonista in Serie A e anche in questa stagione ha già messo a segno 10 gol e 4 assist. Ricevendo anche la chiamata del CT Mancini con la Nazionale italiana. Ma quanto c'è di vero sull'interesse della SSC Napoli per l'estate?

Joao Pedro Napoli, arriva la secca smentita

Joao Pedro al Napoli non si farà, secondo l'esperto di calciomercato della Rai, Ciro Venerato che annuncia:

"Non risulta nessuna trattativa per Joao Pedro. Raccolte secche smentite sia dal Napoli che dal Cagliari. Il club azzurro non intende investire sul sardo, avendo prospetti più giovani da valutare. Mentre il Cagliari conferma di non aver avuto nessun segnale forte da De Laurentiis o Giuntoli".