James Rodriguez vuole solo Napoli: no al Man Utd! Repubblica annuncia: "Doppio jolly per chiudere col Real"

Ultimissime calcio Napoli oggi sulla trattativa tra James Rodriguez ed il Napoli. Ecco cosa scrive a riguardo ledizione odierna di Repubblica scrive

James Rodriguez al Napoli, accordo totale con De Laurentiis

"Due tasselli su tre sono già andati al posto giusto, grazie al carisma internazionale di Ancelotti e alla sua discesa in campo nel ruolo di mediatore. Il tecnico ha avuto infatti il via libera da Aurelio De Laurentiis per affondare il costoso assalto a James Rodriguez e subito dopo ha convinto il campione colombiano a sposare la causa azzurra, nonostante il tentativo del Manchester United di intromettersi in extremis nell’operazione. El Bandido ha scelto però la serie A e ha scoraggiato di persona l’assalto degli inglesi, prima di raggiungere con le idee molto chiare la sede del ritiro della sua Nazionale, con cui sarà impegnato in Coppa America. Il giocatore non vede l’ora di ritornare a disposizione di Re Carlo. Proprio il grande feeling tra i due può essere dunque la chiave di volta per la conclusione positiva dell’affare, a cui manca solo il determinante avallo del club spagnolo: terzo tassello per chiudere il cerchio. Ma il Napoli può giocarsi anche con il Real il jolly Ancelotti, che a Madrid ha lasciato un ricordo eccellente e molti amici, dopo avere regalato alle merengues l’attesissima decima Champions League. Il tecnico ha un credito da riscuotere con gli spagnoli e lo sta sfruttando per spalleggiare nella trattativa per James Rodriguez il pressing di De Laurentiis, che peraltro ha a sua volta un ottimo rapporto con il collega Florentino Perez. Il club azzurro ha dunque un canale doppiamente privilegiato da utilizzare ed è per questo che sta crescendo l’ottimismo per il buon esito dell’operazione, nonostante le inevitabili difficoltà per mettere le mani sul costoso (e parecchio ambito) top player colombiano. Il Napoli ha già trovato l’accordo economico di massima con James Rodriguez".