Calciomercato - Nuova avventura in vista per James Rodriguez, stella colombiana protagonista di un tormentone estivo in casa Napoli all’epoca di Carlo Ancelotti in panchina.

Calciomercato, James Rodriguez vola in Brasile

Il giocatore, liberatosi dall’Olympiacos, è pronto a volare in Brasile dove sta per firmare con il Sao Paulo. L’addio dalla Grecia è nato da continui infortuni che hanno condizionato l’ultima stagione, con la società ellenica anche piuttosto indispettita