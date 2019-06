James Rodriguez: "Non so ancora niente del mio futuro. Penso alla Nazionale"

Calciomercato Napoli - James Rodriguez, trequartista della Colombia di proprietà del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista dopo la vittoria contro l'Argentina in coppa America.

Hai tempo per pensare al Real Madrid? "No, davvero non so ancora niente "

Il Napoli sta insistendo molto per lui, come conferma ancora Marca.

"James, i madrileni si stanno chiedendo se vuoi tornare a Madrid", gli chiedono. Dopo un sorriso e diversi secondi di suspence, il colombiano ha ribadito: "Non so ancora niente".

Poi sulla nazionale colombiana aggiunge: