James Rodriguez-Napoli, Tuttosport frena: gli azzurri insistono sul prestito oneroso con diritto di riscatto, occhio alla concorrenza

Il Napoli continua a sondare la pista James Rodriguez con il Real Madrid. Il trequartista colombiano, in ombra nelle ultime due annate in prestito al Bayern Monaco, ha voglia di rilanciarsi e la grande amicizia con Carlo Ancelotti potrebbe favorire l'operazione. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, però, ci sarebbero ancora diversi ostacoli da superare prima che l'affare possa andare in porto:

Il Real valuta il suo cartellino 60 milioni di euro, mentre il 27enne reduce da due stagioni in chiaroscuro con il Bayern, guadagna 6,5 milioni a stagione, più bonus e diritti di immagine. De Laurentiis non intende accollarsi un tale peso economico per più di una stagione e sarebbe disposto ad accogliere James nel Napoli per un prestito oneroso, senza obbligo di riscatto. Il Real sta valutando, anche se i 5 acquisti fatti fino a questo momento impongono di smaltire tesserati per introitare. Su James Rodriguez ci sono Atletico Madrid, Manchester United e da ieri si è saputo che la Juventus porterebbe acquistarlo per far felice CR7.