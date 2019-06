James Rodriguez-Napoli, Sportitalia: "Non è ancora fatta, si lavora fortemente per chiudere"

Ultimissime calcio Napoli - James Rodriguez-Napoli. Novità in arrivo sul grande colpo che il Napoli sta cercando di regalare ad Ancelotti e alla piazza partenopea. Pare ci sia un'intesa di massima con James Rodriguez, c'è da trattare con il Real Madrid.

Ecco quanto riportato dal portale di Alfredo Pedullà.

C'è una accordo di massima tra l'attaccante e De Laurentiis per l'ingaggio, manca ancora il via libera definitivo del Real. Il Napoli ci sta lavorando fortemente, conta di arrivare agli accordi, ma non ha ancora chiuso. Il Napoli non ha chiuso James, ma lavora fortemente per farlo. In modo da accontentare Ancelotti e di regalare un attaccante di spessore al popolo del San Paolo.