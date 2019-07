Sportitalia - Il Napoli torna alla carica per Rodrigo, missione in Spagna di Giuntoli anche per lui! E' una priorità, il Valencia abbassa la richiesta

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La missione di Giuntoli in Spagna nasconde un retroscena relativo a Rodrigo: il direttore sportivo ha voluto lavorare per l’attaccante della Nazionale spagnola. Si è abbassata la richiesta del Valencia che ora si accontenterebbe di meno di 60 milioni di euro ed è una soluzione da tenere in considerazione dal momento che Ancelotti vuole fare un doppio colpo in attacco. Rodrigo è considerato una priorità per il Napoli ed è disposto al trasferimento".

Rodrigo Moreno Napoli

Calcio mercato Napoli, James ma non solo

A quanto pare, dunque, il Napoli continua a lavorare in grande e, dunque, oltre a quella che porta a Mauro Icardi, bisogna tenere attentamente sotto osservazione la soluzione Rodrigo. L'attaccante del Valencia, classe 1991, ha messo a segno 19 gol nell'ultima stagione con i "Pipistrelli" in 53 partite tenendo in considerazione tutte le competizioni. Il centravanti, scuola del Real Madrid, è da diversi mesi nel mirino del Napoli ma la cifra chiesta dal Valencia fin qui di 60 milioni ha sempre frenato questa operazione. Chissà che ora le cose non possano cambiare.