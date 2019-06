James: "Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, non so dove giocherò". Poi scherza: "Il mio italiano? Pessimo..." [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli su James Rodriguez, trequartista colombiano in forza al Real Madrid, è un obiettivo della Ssc Napoli sul mercato e ieri sera, dopo la partita vinta con la Colombia sul Paraguay per 1-0, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista ai media presenti, tra cui As.

“Il mio italiano? No, pessimo (ride, ndr). Non so dove giocherò la stagione agonistica 2019-2020. Non lo so, in questo momento il mio unico pensiero è la Coppa America e perciò non so dove giocherò. In questo momento preferisco rimanere tranquillo. Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che fanno tanto ed io da qui non posso far nulla. Contatti con Zidane? Mai, mai”