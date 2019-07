James Rodriguez-Napoli, Cadena Ser: Florentino Perez stufo, vuole chiudere la cessione. Ora il Real Madrid chiede 50 milioni

Calciomercato - Il giallo legato ad James Rodriguez continua in casa Napoli. Arrivano nuovi aggiornamenti dalla Spagna, esattamente dall'emittente radiofonica Cadena Ser che riferisce della volontà di chiudere la cessione del colombiano a breve da parte del presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Il numero uno dei Blancos, a prescindere da chi sia l'acquirente, sarebbe stufo della lunghezza della trattativa. Vuole cercare di chiudere la cessione a titolo definitivo il più presto possibile per finanziarsi l'eventuale colpo in entrata: Pogba.

Mercato Napoli, James Rodriguez: il Real chiede 50 milioni

Non più 42 milioni, evidentemente per l'interesse anche dell'Atletico Madrid. Ma ora Florentino Perez chiede 50 milioni sull'unghia. Niente sconti, e soprattutto con una cessione a titolo definitivo. Anche se dalla Spagna puntualizzano ancora che il Real Madrid preferirebbe cederlo al Napoli piuttosto che ai rivali di sempre.