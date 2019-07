As - James-Napoli, filtra ottimismo ma non c'ancora l'intesa sulla formula col Real! La trattativa prosegue domani

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti importanti dalla Spagna sul calcio mercato Napoli e l'affare legato a James Rodriguez. Secondo i colleghi di As manca ancora l'accordo definitivo con il Real Madrid, intanto l'Atletico Madrid ha mostrato un reale interesse per il calciatore colombiano dei Blancos. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Notizie Napoli in tempo reale, ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24 dai colleghi spagnoli di As - Napoli è ancora ottimista sull'arrivo di James Rodriguez , ma l'accordo decisivo con il Real Madrid non è ancora arrivato. Durante i negoziati di lunedì sera e martedì (con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli , a Madrid) gli azzurri hanno nuovamente proposto il prestito con diritto di riscatto, una formula che il Real Madrid ancora non ha accettato.

Mercato Napoli - Il Real Madrid darà il suo ok per un trasferimento soltanto se a titolo definitivo per 42 milioni più bonus, Jorge Mendes (agente del giocatore) e Carlo Ancelotti restano fiduciosi. Nel frattempo, l'Atlético de Madrid guarda la situazione e aspetta: l'interesse dei colchoneros diventa concreto e costringe il Napoli ad accelerare con il viaggio di Giuntoli.

Simeone è pronto a sborsare i 42 milioni richiesti da Florentino Perez e ciò significa che i bianchi devono tenere conto di questa opzione, anche se ovviamente, come riportato da AS, preferirebbero che il colombiano partisse per la Serie A. James, dal canto suo , aspetta notizie in Colombia e ieri ha giocato un partita con David Ospina e diversi amici: tutti i rivali indossavano una maglietta di Napoli