James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: ADL confida nella volontà del ragazzo per convincere il Real Madrid

L'edizione odierna de Il Mattino scrive sulla trattativa per James Rodriguez: "Il club spagnolo vuole cederlo solo a titolo definitivo e a non meno di 42 milioni, mentre il Napoli confida nella forte volontà del giocatore di ritrovare Ancelotti per convincere Florentino Perez ad accettare il prestito con diritto di riscatto. Al momento la trattativa è in fase di stallo, ma gli sviluppi possono avere accelerate da un momento all'altro, anche perché sul giocatore è piombato ormai da una settimana anche l'Atletico Madrid"