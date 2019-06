James Rodriguez-Napoli, Cronache: "De Laurentiis pronto ad offrire 6,5mln di stipendio ed il 50% dei diritti d'immagine"

Ultimissime calcio Napoli - Jorge Mendes è l’uomo chiave anche della trattativa per James Rodriguez. Come raccontato da Cronache di Napoli, il procuratore portoghese sta facendo da mediatore col Real Madrid:

“Il Napoli è pronto a offrire al giocatore un ingaggio da 6,5 milioni per poi lasciargli il 50% dei diritti d’immagine. Bisogna però trattare il prezzo del cartellino con Florentino Perez, deciso a monetizzare al massimo la cessione del calciatore. E non è un caso che James sia stato inserito dalla stampa inglese tra le possibili contropartite nella trattativa con il Manchester United per arrivare a Paul Pogba”