Radio Marte, Sarnataro: "James Rodriguez al Napoli, la firma dovrebbe arrivare tra il 17 e il 18 luglio"

Ultimissime calcio Napoli - Dario Sarnataro, collega di Radio Marte, pubblica su Twitter un aggiornamento in merito alla vicenda legata ad James Rodriguez:

"James Rodriguez-Napoli, affare vicino: operazione complessiva da 42.5 milioni di euro (tra prestito oneroso e riscatto o rateizzo), la firma dovrebbe arrivare tra il 17 e il 18 luglio, al ritorno dalla Colombia di James. Se così sarà,andrà poi a Dimaro".

Calcio mercato Napoli - José Felix Diaz, giornalista di Marca, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per aggiungere importanti dettagli sulla trattativa. Ecco quanto evidenziato da CN24

“Ieri c’è stato questo incontro tra Giuntoli e Jorge Mendes, tra James Rodriguez ed il Napoli è tutto ok. Adesso bisognerà incontrare il Real Madrid, che vuole 42 milioni già in questa sessione di mercato e non nella prossima. Il Napoli preferirebbe un prestito di un anno prima di acquistarlo a titolo definitivo. Il Real Madrid vuole la cessione a titolo definitivo perchè ha speso tantissimo sul mercato in entrata, tra Militao, Rodrygo, Hazard, Mendy e Jovic: oggi è possibile un nuovo incontro per trovare l’accordo. Atletico Madrid su James? Jorge Mendes è molto vicino all’Atletico, in settimana ha concluso l’accordo per Joao Felix ed in questo incontro ha parlato anche di James Rodriguez: non è da escludere l’interessamento, ma Carlo Ancelotti ed il Napoli sono la prima opzione per il Real Madrid e per il calciatore. James preferirebbe giocare con Ancelotti, ai suoi ordini: ai tempi del Real Madrid abbiamo visto il miglior James della carriera. Tempistiche dell’affare? A Zidane James non piace, non lo porterà in America per le amichevoli estive dal 21 luglio in poi e l'ha comunicato al club.