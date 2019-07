James Rodriguez-Napoli, CdM: spunta la data dell'arrivo a Dimaro e dell'esordio in azzurro

Nonostante l'inserimento dell'Atlético Madrid, James Rodriguez vola dritto verso il Napoli del suo maestro Carlo Ancelotti. Lo assicura l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Napoli, la confessione di James Rodriguez ad Ancelotti

Secondo quanto infatti riferisce il quotidiano, il fantasista colombiano, nel corso dei contatti quotidiani con l'allenatore, ha comunicato di essere disposto a rinunciare a qualche giorno di vacanza per iniziare subito la sua nuova avventura partenopea. Aspetta solo l'accordo definitivo tra Real Madrid e club partenopeo, poi è pronto a volare nel Trentino.

Così spunta la data del possibile approdo nel ritiro azzurro. Sul calendario della società - rivela il quotidiano - il 21 e 22 luglio sono cerchiati in rosso, ed è effettivamente il periodo in cui Rodriguez potrebbe arrivare in Val di Sole: si tratterebbe di altri 15 giorni circa. Poi spunta pure il giorno del possibile esordio: il 28 luglio ad Edimburgo contro il Liverpool. E nel corso del mese di agosto - prosegue il giornale - potrebbe esserci la presentazione allo stadio San Paolo rinnovato grazie ai lavori compiuti per le Universiadi.