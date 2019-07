James Rodriguez, il Napoli non si rassegna ed attende sviluppi. Florentino Perez una furia: ha imposto a Zidane la sua permanenza

Mercato Napoli - James Rodriguez è sempre più vicino alla permanenza al Real Madrid. Florentino Perez, infatti, dopo l'addio di Ceballos, l'infortunio di Asensio ed il KO patito in amichevole contro i cugini dell'Atletico Madrid, che si sono imposti per 7-3, ha voluto imporre, almeno per ora, la sua volontà su quella di Zidane trattenendo un suo storico pupillo. Al di là di questo, però, si ha la sensazione che debba succedere ancora dell'altro ed a tal proposito arrivano degli ulteriori dettagli dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

James-Napoli, le ultime

Gli azzurri, a quanto pare, non si sono ancora rassegnati a veder sfumare questa pista e restano alla finestra in attesa di novità. Fondamentale, in tal senso, capire se i blancos riusciranno ad arrivare a Pogba e come andranno a finire le cessioni di Mariano Diaz e di Bale.