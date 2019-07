James Rodriguez, Gazzetta: ADL attende paziente per vedere che fin farà, il Real non vuol sentire parlare di prestito

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di James Rodriguez: "Su James Rodriguez scorrono fiumi di parole. Dalla Spagna le stesse fonti che lo avevano dato all’Atletico Madrid oggi dicono che il Real se lo terrà, dopo l’infortunio di Asensio. Carlo Ancelotti non demorde, il rapporto diretto col colombiano gli fa credere che l’operazione sia ancora possibile. Certo, Florentino Perez non vuol sentir parlare di prestito, come richiesto da De Laurentiis, che però attende con pazienza per vedere che fine farà il giocatore, che resta molto allettato del l’ipotesi di tornare a lavorare con Ancelotti, mentre sa che per Zidane sarebbe solo un ripiego. Anche qui c’è un altro agente di mezzo, il re assoluto: Jorge Mendes"