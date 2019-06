James Rodriguez al Napoli, Venerato a CN24: "Ieri telefonata tra i club, si tratta per trovare la formula giusta"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato, esperto di calcio mercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live, sul canale 296 del digitale terrestre Campania per dare gli ultimi aggiornamenti che riguardano il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

"James Rodriguez sarà un giocatore del Napoli, ma non subito. È un po’ più lunga perché non c’è accordo con il Real Madrid. Al momento i dirigenti del Napoli vogliono un prestito gratuito con un diritto che sa quasi di obbligo a 30 milioni pagandoli in quattro rate. E il Real non è d’accordo: vogliono prestito oneroso a 7 milioni con obbligo fissato a 35 milioni.

Ieri c’è stata una telefonata tra i club. Si aspetta anche la Coppa America, il Real vuole capire se può ottenere qualcosa di più"