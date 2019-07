James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: ha scelto Napoli e Ancelotti, ma l'Atletico Madrid è pronto ad intervenire in caso di segnali positivi da Mendes

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle intenzioni di James Rodriguez: "L’unico motivo per cui il Napoli non dovrebbe aspettarsi sorprese, è la volontà del colombiano. Il quale a più riprese ha ribadito che vuole raggiungere Carlo Ancelotti. Ed è questo il motivo per cui l’Atletico Madrid non sta pressando. Andrea Berta, il d.s. dei Colchoneros, è pronto ad intervenire nel caso gli arrivasse un segnale positivo dall’entourage del giocatore: l’Atletico sarebbe disposto a versare i 42 milioni richiesti. Ma James Rodriguez l’ha già fatta la propria scelta, lui vuole Napoli e Ancelotti non vede l’ora di averlo a disposizione. La questione, comunque, è destinata a andare avanti ancora per un pò anche se l’ambiente Napoli è più che mai ottimista".